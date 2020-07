Rel rond benoeming voorzitter Britse inlichtingencommissie

De Britse Conservatieve Partij heeft de parlementariër uit de fractie gezet die onverwachts is verkozen tot voorzitter van een belangrijke commissie. Julian Lewis versloeg een partijgenoot die de steun zou hebben gehad van premier Boris Johnson, berichten Britse media.

Leden van de parlementscommissie die gaat over de inlichtingendiensten kozen woensdag een nieuwe voorzitter. Oud-minister Chris Grayling werd gezien als de gedoodverfde winnaar, omdat de regering hem naar verluidt graag op die post wilde hebben. Zijn partijgenoot Lewis zorgde voor een verrassing door zichzelf kandidaat te stellen en won met steun van de oppositie.

Britse media berichten dat oppositiepartijen vreesden dat Grayling te nauwe banden zou hebben met de regering. Die lijkt het Lewis bijzonder kwalijk te nemen dat hij zichzelf op de valreep nomineerde. De parlementariër kreeg volgens een bron rond de regering te horen dat hij uit zijn partij is gezet omdat hij heulde met de oppositie om daar zelf beter van te worden.

De verkiezing van Lewis, die sinds 1997 in het parlement zit voor de Conservatieven, wordt gezien als een vernedering voor de regering. De partij van Johnson heeft vijf van de negen zetels in die commissie. Grayling was naar verluidt totaal overvallen toen commissieleden met vijf tegen vier stemmen zijn partijgenoot als voorzitter kozen.

De verliezer had van de media al de spottende bijnaam „Failing Grayling” gekregen. Dat had te maken met beleidsblunders die hij als minister zou hebben gemaakt.