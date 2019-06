Rel over maden in reeds omstreden kliniek

Een speciale zorgkliniek in het Amerikaanse Phoenix die in opspraak raakte door de plotselinge bevalling van een patiënte die al jaren in coma was, heeft opnieuw een slechte beurt gemaakt. De krant Arizona Republic berichtte dat de autoriteiten in Arizona de vergunning van de zorginstelling willen intrekken, omdat een therapeut, 12 juni op bezoek bij een patiënt, op een operatiewond maden aantrof.

De op psychiatrische patiënten gerichte zorginstelling Hacienda HealthCare heeft laten weten dat dit een uitzonderlijk incident is en dat de patiënt meteen voor behandeling naar een ziekenhuis is gebracht. Hij is daarna teruggekeerd naar Hacienda, maar bleek last van nog meer maden te hebben. Volgens Hacienda is de patiënt toen weer naar een hospitaal gestuurd. Het is niet bekendgemaakt of de patiënt deze week weer terug is bij Hacienda HealthCare.

Op de afdeling waar de therapeut de maden ontdekte, is eind vorig jaar een patiënte die al 26 jaar in coma lag, plotseling bevallen van een kind. Een 36-jarige verpleger in dienst van Hacienda HealthCare is gearresteerd en wordt beschuldigd van de verkrachting van de patiënte.