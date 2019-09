Rel over advocaat moordverdachte in zaak Cohen

Een cruciale zitting in de zaak over de in Kenia vermoorde Nederlandse zakenman Tob Cohen is naar dinsdag verschoven, onder meer vanwege een rel over de advocaat die hoofdverdachte Sarah Wairimu bijstaat. Aanklagers beschuldigden donderdag raadsman Philip Murgor ervan helemaal geen advocaat te zijn. Bovendien zou hij een bevel van de rechters hebben genegeerd om zich niet uit te laten over de zaak tijdens Cohens begrafenis afgelopen dinsdag.

Het Openbaar Ministerie vroeg daarom uitstel van de zitting. Het wil ook dat getuigen in de zaak tegen Wairimu worden beschermd. Murgor bepleit de onschuld van zijn 52-jarige cliƫnte veelvuldig en uitvoerig in de Keniaanse media die de moordzaak op de voet volgen. Volgens aanklagers heeft Murgor echter officieel een baan bij het Openbaar Ministerie en kan hij niet als advocaat optreden.

Cohen verdween 19 of 20 juli uit zijn woning in Nairobi. Hij werd 13 september dood in een afgedekte oude watertank achter zijn huis gevonden.