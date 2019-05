Rel om feestelijke bruiloft in gevangenis

In Australië is grote ophef ontstaan over een feestelijke bruiloft in een detentiecentrum. Daar gaven een drugscrimineel en zijn partner elkaar het ja-woord in het bijzijn van 36 gasten, berichten Australische media.

De plechtigheden vonden plaats in een lichtbeveiligd detentiecentrum in Queensland. Gasten arriveerden in dure wagens en deden zich tegoed aan lekkernijen als steaks en garnalen, zeggen ingewijden. Vrienden en familie van de bruidegom zouden de rekening hebben betaald.

Niet iedereen staat te popelen om het bruidspaar te feliciteren. Premier Annastacia Palaszczuk van de deelstaat zegt te hebben „gewalgd” van het nieuws en ook de oppositie is boos. De bruidegom zit een straf van tien jaar uit vanwege grootschalige drugssmokkel.

De ophef heeft tot gevolg dat andere gedetineerden met trouwplannen vermoedelijk kunnen fluiten naar vergelijkbare feesten. Verantwoordelijk minister Mark Ryan meldt dat onderzoek wordt ingesteld en belooft dat „dit soort evenementen wordt verboden”.