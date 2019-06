Rel bij klimaatbetoging Duitsland

Bij de klimaatbetogingen in het gebied bij Keulen en Aken is het zaterdag tot een confrontatie gekomen met de politie. Toen een groepje actievoerders een kordon van de politie doorbrak, gebruikte de politie pepperspray om de boel in het gareel te krijgen.

Dat gebeurde tijdens een mars van demonstranten van het landgoed Aspernschlag naar een centrale bij de plaats Niederaussem. De klimaatdemonstraties in het gebied zijn vrijdag bij Aken begonnen. Toen deden ongeveer 40.000 mensen mee aan een betoging. Behalve Duitsers doen er klimaatactivisten mee uit Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië.

De acties zijn onder andere gericht tegen de bruinkoolwinning in het gebied. Zo is er ook een stoet van ongeveer 1600 actievoerders onderweg naar dagbouwmijn Garzweiler bij de plaats Jackerath.

De politie is massaal aanwezig bij de demonstraties. De actievoerders worden onder andere vanuit een helikopter in de gaten gehouden.