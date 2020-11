Rekenkamer: EU bekommert zich te weinig om bescherming zeeleven

De bescherming van de Europese zeeën door de Europese Unie schiet tekort. De waternatuur heeft zich de afgelopen jaren niet hersteld, constateert de Europese Rekenkamer.

De milieu- en visserijregels van de EU die de natuur in bepaalde wateren moeten beschermen, zijn volgens de toezichthouder op de EU-uitgaven te oppervlakkig en „bij lange na” niet toereikend. Er gaat ook maar weinig EU-geld naar de instandhouding van flora en faunasoorten die in zee leven. Ondertussen wordt er nog altijd te veel gevist, met name in de Middellandse Zee.

„Uit onze controle blijkt duidelijk hoe alarmerend de situatie is wat betreft de bescherming van de Europese zeeën”, waarschuwt de Rekenkamer. De toezichthouder onderzocht de afgelopen twaalf jaar de vruchten van de EU-regels in de zeeën rond Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk.