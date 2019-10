Reizigers sleuren klimaatbetogers van metro

Woedende reizigers hebben in het oosten van Londen enkele demonstranten van de beweging Extinction Rebellion van het dak van een metrotrein gesleurd. De twee waren erop gaan staan met een spandoek: „Business as usual = Death” (Gewoon doorgaan = Dood).

Dergelijke incidenten deden zich voor op drie stations van de regionale spoorwegen van Docklands Light Railway in oostelijk Londen. Extinction Rebellion (XR) is 7 oktober begonnen met een nieuwe campagne om als protest het verkeer in Londen te hinderen. Volgens de politie in Londen zij bij die protestacties inmiddels meer dan 1600 betogers aangehouden.

XR stamt uit 2018 en eist snel maatregelen om het leven op aarde te redden. De beweging wil onder meer een einde aan het vliegverkeer en snel een verbod op benzine- en dieselauto’s. Over zes jaar zou er helemaal geen uitstoot van broeikasgassen meer mogen zijn.