Reizigers naar Groot-Brittannië moeten 14 dagen in quarantaine

Iedereen die vanaf maandag Groot-Brittannië in wil, moet eerst twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd.

De quarantainemaatregel treft alle internationale aankomsten, inclusief die van terugkerende Britten. Er gelden enkele uitzonderingen voor onder anderen vrachtwagenchauffeurs en gezondheidsmedewerkers die reizen om te helpen bij de strijd tegen het coronavirus, en degenen die uit Ierland komen.

Mensen die de quarantaineregels overtreden riskeren een boete van 1000 pond (ongeveer 1117 euro).