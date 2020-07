Reizigers moeten in Sydney zelf gaan betalen voor quarantaine

Reizigers die vanuit het buitenland naar de Australische miljoenenstad Sydney vliegen, moeten binnenkort zelf gaan betalen voor hun verplichte quarantaine in een hotel. De rekening gaat nu nog naar de deelstaat, die daardoor met een extra kostenpost zit van tientallen miljoenen dollars.

Premier Gladys Berejiklian van New South Wales zegt dat het hoog tijd is dat reizigers zelf meer gaan betalen. „Inwoners van Australië hebben genoeg tijd gekregen om terug te keren. We denken dat het terecht is dat ze een deel van de kosten van hun verblijf in een hotel betalen.”

Reizigers moeten vanaf middernacht op 18 juli duizenden dollars gaan betalen voor de quarantaine van twee weken. Het gaat om een bedrag van 3000 Australische dollar voor een volwassen reiziger, nog eens 1000 dollar voor iedere extra volwassene en 500 dollar voor kinderen van drie jaar of ouder.

Dat betekent dat een gezin met twee volwassenen en twee oudere kinderen straks 5000 dollar (ruim 3000 euro) moet afrekenen. Lokale media berichten dat reizigers na hun verblijf 30 dagen krijgen om te betalen. Er komt een speciale regeling voor mensen die daar het geld niet voor hebben.

Veel Australiërs die terugkeren uit het buitenland, komen aan in Sydney. Berejiklian zegt in een verklaring dat haar staat de „toegangspoort” is tot het land. Meer dan 35.000 Australiërs en mensen met een verblijfsvergunning zijn de afgelopen maanden in hotelquarantaine gegaan in haar staat. Dat heeft de belastingbetaler daar al 65 miljoen dollar gekost.

De quarantaine is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In Australië zijn tot dusver bijna 10.000 besmettingen vastgesteld. Melbourne, de tweede stad van het land, is momenteel in lockdown omdat het aantal coronagevallen er snel toeneemt.