Reisverbod VS voor Noord-Korea vanaf september

Het Amerikaans reisverbod voor Noord-Korea gaat op 1 september in. Mensen met een Amerikaans paspoort mogen dan niet meer naar het land toe en Amerikanen die in het land verblijven, moeten er dan weg zijn. Alleen Amerikanen die speciale toestemming vooraf krijgen, kunnen dan nog naar Noord-Korea toe.

De minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson liet in juli al weten dat het reisverbod op komst was, maar de ingangsdatum was nog niet bekend.

Noord-Korea en de Verenigde Staten liggen overhoop, vanwege aanhoudende testen met intercontinentale ballistische raketten door het communistische land. Noord-Korea beweert de techniek onder de knie te hebben om een raket te voorzien van een kernkop. Die raketten zouden de VS kunnen bereiken. In reactie op de diverse rakettesten, lieten de Amerikanen al bommenwerpers over het Koreaanse schiereiland vliegen en hield ze een gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea aan de oostkust van het schiereiland.

De Verenigde Staten zijn er niet op uit het bewind in Noord-Korea ten val te brengen, maar zouden op enig moment juist de dialoog willen met Pyongyang, zo zei Tillerson dinsdag.