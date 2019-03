Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst burgers via Twitter op de schietpartij in Utrecht. Amerikanen in Nederland krijgen het advies het gebied te mijden, naar de hulpdiensten te luisteren en het lokale nieuws te volgen.

Ook de Amerikaanse ambassade in Den Haag informeert burgers over het incident. Op de Twitteraccount van de diplomatieke post worden Nederlandstalige tweets van de Utrechtse politie vertaald naar het Engels.