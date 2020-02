Reis naar Italië: onverstandig?

Wat moet je doen als je een trip hebt geboekt naar Noord-Italië? Kun je die vakantie maar beter annuleren? Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt een reis naar elf gemeenten die Italië van de buitenwereld heeft afgesloten in ieder geval. Voor deze gebieden in de Noord-Italiaanse provincies Padua en Lombardije geldt een negatief reisadvies. Elders in Noord-Italië is extra voorzichtigheid geboden. Ook in Rome en Lazio geldt een verhoogd risico.

Geld terugkrijgen kan alleen als de reis door een reisorganisatie geannuleerd wordt. Bij reisorganisatie Oad kunnen vakantiegangers hun trip naar Noord-Italië wel kosteloos omboeken, hoewel geen van de geplande reizen in de door het virus getroffen gemeenten komen.

Zeker 220 besmettingen en 7 doden in Italië. Het nieuwe coronavirus komt steeds dichterbij. De brandende vraag is hoelang Nederland buiten schot blijft.

Wat moet je doen als je griepverschijnselen vertoont?

Ron Beekman, woordvoerder bij het RIVM: „Grote kans dat er niets aan de hand is. In Nederland en elders in Europa heerst een griepepidemie. Koorts, hoesten en verkoudheid hoeven dus niet door het coronavirus te komen. Kom je echter net uit een risicogebied, zoals Noord-Italië of China, en heb je koorts met luchtwegklachten, dan is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts of de gemeentelijke gezondheidsdienst.”

Hoe kun je de kans op besmetting verlagen?

Beekman: „Was je handen geregeld. Zie je iemand anders hoesten, loop dan met een boog om hem heen.”

Mariet Feltkamp, viroloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum: „Houd 2 tot 2,5 meter afstand van iemand die hoest. Buiten deze gevarenzone komen de druppels niet en is de kans op besmetting nihil. Wat dat betreft gedraagt het coronavirus zich net als de jaarlijkse griep.”

Hoe gevaarlijk is het virus?

Feltkamp: „Wat het zo gevaarlijk maakt, is dat mensen er totaal geen weerstand tegen hebben opgebouwd. Jaarlijks is er een griepgolf, wat ervoor zorgt dat veel mensen nog afweer hebben van voorgaande jaren. Zo niet bij het nieuwe coronavirus. Dat maakt iedereen potentieel vatbaar.

Ongeveer 80 procent van de mensen met het coronavirus wordt verkouden. 15 tot 20 procent krijgt een longontsteking; ook gezonde mensen op middelbare leeftijd kunnen dus ernstig ziek worden. Van de besmette mensen overlijdt uiteindelijk zo’n 2 procent.” Ter vergelijking: in Nederland overlijdt jaarlijks 0,1 procent van de mensen die griep krijgen. Het SARS-coronavirus, dat in 2002 in China uitbrak, had een sterftecijfer van wel 10 procent. „Maar dat was veel minder infectieus. Ook overleden er ‘maar’ 800 mensen aan.”

Kan iemand je besmetten als hij nog geen symptomen vertoont van een virusbesmetting?

Beekman: „Dat kan inderdaad. Toch zijn dit zeldzame gevallen. Veruit de meeste besmettingen komen van mensen die al wél duidelijk ziek zijn. Vochtdruppels die zij via hoesten verspreiden dragen het virus over.”

Is er al sprake van een pandemie?

Nog niet, ondanks de verspreiding van het virus over inmiddels meer dan dertig landen. „Het woord pandemie in de mond nemen, strookt niet met de feiten en veroorzaakt alleen maar angst”, zei Tedros Adhanom, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie dinsdag tijdens een persbijeenkomst. Volgens Tedros is er geen sprake van een ongecontroleerde verspreiding van het virus en is ook de sterfte eraan niet op grote schaal. Toch heeft het virus zeker de potentie om uit te groeien tot een pandemie, geeft hij toe. „Absoluut. Maar zo ver is het nog niet.”