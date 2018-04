Regioleider Madrid weg om stelen crème

De schandalen blijven de Volkspartij (PP) van de Spaanse regeringsleider Mariano Rajoy achtervolgen. Woensdag zag premier Cristina Cifuentes van de regio Madrid zich gedwongen af te treden na de publicatie van een video uit 2011.

Op de beelden is te zien hoe zij betrapt wordt op een winkeldiefstal. De 53-jarige Cifuentes, door velen gezien als één van de grootste kanshebbers om Rajoy op te volgens als leider van de Spaanse conservatieven, bleek twee potten antirimpelcrème ter waarde van 40 euro onbetaald in haar handtas te hebben gestoken. Op het moment van de winkeldiefstal had Cifuentes een goedbetaalde baan als vicevoorzitter van het regionale parlement in Madrid.

Op een haastig bijeengeroepen persconferentie klonk het verweer van Cifuentes hard en hooghartig, maar tegelijk weinig overtuigend. Ze sprak van een „onopzettelijke vergissing” en een „campagne om mij kapot te maken.” Kenners van de Madrileense politiek twijfelen er niet aan dat partijleider Rajoy zijn gedoodverfde opvolgster tot opstappen heeft gedwongen.

Cifuentes hing al een motie van wantrouwen boven het hoofd wegens een recenter schandaal. Daardoor dreigden de Spaanse conservatieven hun regionale machtsbolwerk Madrid te verliezen, nadat ze eerder al de macht hadden moeten afstaan in Valencia. Bovendien kan Rajoy een nieuw schandaal in zijn partij slecht gebruiken. De rechtse premier heeft namelijk de steun nodig van een deel van de oppositie om de begroting door het parlement te slepen. Na haar aftreden beperkte Rajoy zich tot de woorden: „Cifuentes heeft gedaan wat ze moest doen.” Vooralsnog blijft Cifuentes aan als Kamerlid en partijvoorzitter van de PP in de regio Madrid.

Vorige maand kwam Cifuentes in opspraak toen een Spaanse krant onthulde dat zij gelogen had in haar curriculum vitae. Daarop stond een masterstitel recht van de universiteit Rey Juan Carlos, die in de volksmond bekendstaat als ”de universiteit van de PP”. Medestudenten hadden Cifuentes nooit gezien op de hoorcolleges. De afsluitende scriptie was zoekgeraakt, en op de universiteit was niets te vinden. En toen bleken ook de handtekeningen op het getuigschrift vals te zijn. Cifuentes deed afstand van de masterstitel, maar trad niet af.

De afgelopen jaren had de PP van premier Rajoy te maken met veel (corruptie)schandalen. Ongeveer 900 functionarissen van de Spaanse regeringspartij worden door justitie onderzocht. Cifuentes heeft zich altijd opgeworpen als degene die de bezem door de partij zou halen. Niettemin wordt ook haar naam genoemd in een van de grote corruptiezaken.

Verschillende kopstukken uit de top van de PP in Madrid hebben de afgelopen jaren al het veld moeten ruimen om vergelijkbare redenen. Onder hen is ook Cifuentes’ voorganger Ignacio González. Hij wordt vervolgd wegens malversatie en lidmaatschap van een criminele organisatie.