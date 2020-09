Regime Loekasjenko zet zich schrap voor nieuwe protesten

De autoriteiten in Wit-Rusland hebben in de aanloop naar nieuwe oppositieprotesten legervoertuigen en rollen prikkeldraad naar het centrum van Minsk gebracht. De oppositie wil zondagmiddag in de Wit-Russische hoofdstad en op andere plaatsen in het land demonstreren tegen het regime van president Loekasjenko.

In Wit-Rusland wordt al weken op grote schaal geprotesteerd tegen Loekasjenko. Veel burgers denken dat verkiezingsfraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van vorige maand. Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is, kreeg volgens de officiële uitslag meer dan 80 procent van de stemmen. Tegenstanders geloven daar niets van.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft opgeroepen zondag een ‘mars voor rechtvaardigheid’ te houden. Demonstranten zetten wel hun vrijheid op het spel. Veiligheidstroepen arresteerden zaterdag meer dan 400 betogers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat 385 van die arrestanten alweer zijn vrijgelaten.