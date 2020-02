Regime Iran roept op massaal te gaan stemmen

Het Iraanse regime heeft aan het slot van de verkiezingscampagnes opgeroepen tot „een maximale opkomst” bij de parlementsverkiezingen van vrijdag. De belangstelling voor de stembusgang is volgens waarnemers zelden zo laag geweest. De heersende sjiitische geestelijkheid heeft nog meer kandidaten dan gebruikelijk afgewezen. De ruim 7000 kandidaten die naar 290 zetels in het parlement dingen, vormen minder dan de helft van de mensen die zich als kandidaat hadden willen inschrijven.

De opkomst zal duidelijk maken of de gevestigde orde van orthodoxe sjiitische geestelijken nog op veel steun kan rekenen in tijden van slepende economische recessie en een internationaal nog altijd erg geïsoleerde positie. De oppositie blijft naar verwachting massaal weg.

De geestelijk leider en machtigste man van het land, de ayatollah Khamenei, heeft herhaaldelijk gezegd dat het nieuwe parlement moet worden gedomineerd „door jonge, vrome en revolutionaire krachten”. Hij doelt op jonge Iraniërs die erg conservatieve sjiieten zijn, antiwesters en voorstanders van de militaire bemoeienis van Iran in conflicten in de regio, vooral die in Irak en Syrië. Om het parlement met zulke aanhangers te vullen, zijn zelfs een heleboel hervormingsgezinde parlementariërs (die al een zetel hebben), nu als kandidaat geweigerd.

De sjiitische leiders worden steeds krampachtiger, mede door de groeiende economische problemen van het land, die voor een belangrijk deel aan Amerikaanse sancties te wijten zijn. De VS ruimden begin dit jaar ook een belangrijke generaal en vertrouweling van Khamenei uit de weg. Het regime en het land raken internationaal verder geïsoleerd, ondanks groeiende invloed in de regio.

De autoriteiten hopen naar eigen zeggen op „een maximale opkomst” van minstens 50 procent. Vier jaar geleden kwam nog ruim 60 procent stemmen. De uitslagen worden naar verwachting na drie dagen bekendgemaakt.