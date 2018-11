Reggae-muziek op UNESCO-lijst

Jamaicaanse reggae-muziek krijgt een plaats op de lijst met immaterieel erfgoed van UNESCO. Dat is besloten tijdens een bijeenkomst van de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties op het eiland Mauritius, waar ook andere tradities een begeerde plek bemachtigden op de erfgoedlijst.

Het besluit leidde kennelijk tot grote vreugde. Delegatieleden begonnen spontaan te dansen op het nummer One Love van Bob Marley, zegt een woordvoerster van UNESCO. De organisatie schrijft in een toelichting dat de oervorm van reggae nog een „stem was van gemarginaliseerden”, maar dat muzieksoort inmiddels breed wordt omarmd.

Ook tradities uit andere landen zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed van de mensheid. Het gaat onder meer om de Ierse balsport hurling en de traditionele Koreaanse worstelsport die Ssirum of Ssireum wordt genoemd. Noord- en Zuid-Korea hadden daar samen om gevraagd. De verantwoordelijke commissie vergadert nog tot zaterdag in Port Louis, de hoofdstad van Mauritius.