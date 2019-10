‘Regeringstroepen Syrië naderen Turkse grens’

Syrische regeringstroepen hebben na een deal met de Koerden posities ingenomen in het noorden van het land. Zij bevinden zich volgens Syrische media op zo’n zes kilometer van de grens met buurland Turkije, dat de aanval heeft geopend op Syrisch-Koerdische strijders in het grensgebied.

Het Syrische leger zou onder meer de plaats Ain Issa en de luchtmachtbasis bij Tabqa zijn binnengetrokken. Op televisiebeelden is te zien hoe soldaten met Syrische vlaggen worden verwelkomd door de plaatselijke bevolking.

Koerdische milities kregen tijdens de jarenlange burgeroorlog grote gebieden in handen, onder meer aan de grens met Turkije. Dat beschouwt de Syrisch-Koerdische YPG-milities (Volksbeschermingseenheden) als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging en wil een zogenoemde veilige zone instellen aan de Syrische kant van de grens. Daar kunnen volgens Ankara dan ook Syrische vluchtelingen worden gevestigd.

De Koerden, die met Amerikaanse steun vochten tegen terreurorganisatie IS, verwijten de Verenigde Staten de weg te hebben vrijgemaakt voor de Turkse inval. Ze hebben nu een voorlopige deal gesloten met het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad, die wordt gesteund door Rusland en Iran. Dat maakte de weg vrij voor de inzet van Syrische regeringstroepen in gebieden die in handen zijn van de Koerden.

Het Turkse offensief tegen de Koerden is inmiddels de zesde dag ingegaan. De Turkse strijdkrachten zouden onder meer de belangrijke plaatsen Tal Abyad en Ras al-Ain onder de voet hebben gelopen.