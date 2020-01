Regeringstroepen Libië trekken zich terug uit Sirte

Strijders die de Libische regering in Tripoli steunen, zeggen dat ze zich hebben teruggetrokken uit de strategisch belangrijke kuststad Sirte. Een regeringsgezinde militie meldt dat daartoe is besloten om onnodig bloedvergieten te voorkomen.

De troepenmacht van krijgsheer Khalifa Haftar, die vecht tegen de regering in Tripoli, meldde op maandag dat het Sirte onder de voet had gelopen. De stad ligt aan de Middellandse Zee, tussen de belangrijke steden Tripoli en Benghazi. Sirte was enkele jaren geleden een bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat. Die is daar eind 2016 verdreven.

„Onze strijdkrachten hebben na het bestuderen van de situatie besloten zich terug te trekken tot buiten Sirte en daar op bevelen te wachten”, bevestigden plaatselijke bondgenoten van de regering. Ze zeggen dat de troepenmacht van Haftar hulp kreeg van „slapende cellen” in de stad.

Het verlies van Sirte zou een flinke nederlaag zijn voor de regering van premier Fayez al-Sarraj. Die wordt ook in hoofdstad Tripoli belegerd door de troepen van Haftar en heeft Turkije om hulp gevraagd.