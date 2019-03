Regeringspartij wil Bouteflika ook kwijt

De regerende partij FLN in Algerije wil ook af van president Abdelaziz Bouteflika. In een verklaring zegt de partij het idee te steunen van de baas van het leger om Bouteflika ongeschikt te verklaren voor de functie van staatshoofd.

Het einde van het presidentschap van Bouteflika, ook leider van de FLN, lijkt daarmee in zicht. Het parlement kan een artikel in de grondwet in werking stellen om Bouteflika ongeschikt te verklaren. Het hoofd van het hogerhuis fungeert daarna als interim-president, tot de verkiezingen.