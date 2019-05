Regeringspartij Roemenië op verlies

De regerende PSD heeft in Roemenië de verkiezingen verloren. De sociaaldemocraten van de omstreden leider Liviu Dragnea behaalden ruim 23 procent van de stemmen. De liberalen PNL staan na het tellen van bijna alle stemmen op bijna 27 procent.

De PSD won in 2016 bij de laatste parlementsverkiezingen nog 45 procent van de de stemmen. Bij de verkiezingen van zondag scoorden drie met elkaar concurrerende oppositiepartijen samen bijna 55 procent.

Een tweede tegenvaller voor de PSD was de opkomst bij een referendum waarin de Roemenen zich zondag konden uitspreken over omstreden hervormingen in de rechtspraak die afbreuk zouden doen aan de onafhankelijkheid van de rechtbanken. De opkomst lag ruim boven het vereiste minimum om het referendum geldig te laten zijn. Analisten zien dat als een teken dat Roemenen zich tegen de juridische hervormingen uitspreken. "Dit is een duidelijke stem voor correcte politiek, voor echte rechtspraak", zei president Klaus Iohannis, die het referendum had uitgeschreven. "Geen enkele politicus kan deze stem voor onafhankelijke rechtspraak negeren."

PSD-leider Dragnea zei zondag dat zijn partij een "storm van haat" over zich heen had gekregen. Hij suggereerde dat hij het slachtoffer is van complotten tegen zijn persoon. Maandag hoort hij de uitspraak in hoger beroep in de corruptiezaak waarin hij in eerste aanleg tot 3,5 jaar cel werd veroordeeld. Door een eerdere veroordeling voor verkiezingsfraude kon Dragnea geen premier worden.