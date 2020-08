Regeringspartij Montenegro wint verkiezingen nipt

De pro-westerse regeringspartij van Montenegro heeft nipt de parlementsverkiezingen gewonnen. De linkse DPS van president Milo Djukanovic kreeg volgens de kiescommissie ruim 35 procent van de stemmen en wordt daarmee de grootste partij.

De DPS, die nooit een verkiezing heeft verloren, deed het wel slechter dan in eerdere jaren. Het samenwerkingsverband Voor de Toekomst van Montenegro, dat nauwere banden wil met Belgrado en Moskou, kreeg 32,5 procent van de stemmen. De coalitie Vrede is Onze Natie is derde met ruim 12,5 procent.

Het is nog onduidelijk wat de verkiezingsuitslag betekent voor de positie van Djukanovic. Hij domineert de politiek in het kleine Balkanland met 620.000 inwoners al tientallen jaren. Montenegro sloot zich de afgelopen jaren onder meer aan bij de NAVO en zocht toenadering tot de EU.

De politieke tegenstanders van Djukanovic kunnen volgens experts nu proberen om een coalitie te vormen en hem zo buitenspel te zetten. Het is onduidelijk of zo’n samenwerkingsverband van anti-DPS-partijen van de grond komt, omdat ook binnen de oppositie sprake is van grote verschillen.