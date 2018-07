Regeringspartij Cambodja rekent op alle zetels

De Cambodjaanse oppositie verdwijnt mogelijk helemaal uit de Nationale Assemblee. De partij van premier Hun Sen, die al zo’n 30 jaar aan de macht is, zegt bij de verkiezing van zondag alle parlementszetels te hebben bemachtigd. De oppositie spreekt over de „dood van de democratie” in het land.

De CPP zei na de stembusgang al vermoedelijk zo’n 100 van de 125 zetels in handen te krijgen. Inmiddels rekent de partij op een nog betere uitslag: „De CPP kreeg alle 77,5 procent van de stemmen en alle zetels in het parlement”, zei een woordvoerder maandag. „De andere partijen kregen geen zetels.”

De officiële uitslag van de verkiezing is nog niet bekendgemaakt, maar de winst van de CPP leek al voor de stembusgang vast te staan. Het hooggerechtshof ontbond vorig jaar de belangrijkste oppositiepartij, de CNRP. De leider van die partij, Kem Sokha, werd opgepakt op verdenking van landverraad.