Regeringsleiders nemen afscheid van Mugabe

Buitenlandse regeringsleiders en burgers uit Zimbabwe nemen in het Nationale Stadion in Harare afscheid van de Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe. Verschillende Afrikaanse staatshoofden, onder wie presidenten Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika en Uhuru Kenyatta van Kenia, wonen de bijeenkomst bij.

Mugabe, die op 95-jarige leeftijd overleed in Singapore, wordt bijgezet in een mausoleum voor nationale helden in de hoofdstad Harare. Hij was 37 jaar de leider van Zimbabwe, totdat hij in 2017 werd afgezet door zijn eigen leger en werd opgevolgd door zijn voormalige vicepresident Emmerson Mnangagwa.

„Vandaag zetten we alle verschillen opzij en komen we samen om trots het verleden te herdenken en naar de toekomst te kijken”, zei Mnangagwa.