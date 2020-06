Regeringsleger Libië zegt controle over Tripoli terug te hebben

Het leger van de internationaal erkende regering in Libië zegt dat het de controle over de hoofdstad Tripoli weer in handen heeft. Dat zou betekenen dat het beleg door het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar voorlopig is mislukt.

Haftar, een krijgsheer uit het noordoosten die zich veldmaarschalk noemt, probeert al geruime tijd de Libische hoofdstad helemaal in handen te krijgen. De door de VN erkende regering van Fayez al-Sarraj probeert dat te voorkomen. Bronnen binnen de LNA hebben verklaard dat dit leger zich aan het terugtrekken is uit Tripoli.

Libië verkeert in chaos sinds de dood van heerser Muammar Kadaffi in 2011. Sindsdien is een machtsvacuüm ontstaan in de Noord-Afrikaanse staat. Haftar en het regeringsleger vormen de twee belangrijkste partijen die strijden om de macht. Haftar wordt onder meer gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten. Ook zouden strijders uit Tsjaad en Russische huurlingen meevechten met de troepen van de krijgsheer. De regering in Tripoli krijgt onder meer steun vanuit Turkije.

Ondanks internationale bemoeienis is het nog niet gelukt vrede tussen de partijen te stichten.