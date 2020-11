Regeringsleger Ethiopië rukt op naar hoofdstad onrustige regio

Het Ethiopische regeringsleger rukt op naar de hoofdstad van de onrustige regio Tigray. Daar benadrukken de lokale tegenstanders van de regering zich nooit te zullen overgeven. "Tigray is nu een hel voor zijn vijanden", klinkt het in een verklaring.

In de regio wordt al weken zwaar gevochten, met honderden doden tot gevolg. Premier Abiy Ahmed stuurde troepen naar Tigray omdat de plaatselijke machtshebbers, het Tigray People's Liberation Front (TPLF), volgens hem in opstand waren gekomen. Tienduizenden mensen sloegen op de vlucht voor het geweld en staken de grens over met buurland Soedan.

Het TPLF speelde lange tijd een hoofdrol in de landelijke politiek in het 110 miljoen inwoners tellende Ethiopië. De partij vindt dat het op een zijspoor is gezet door de regering van premier Abiy. Waarnemers vrezen dat ook andere landen betrokken kunnen raken bij het gewapende conflict. Zo hebben troepen uit de opstandige regio doelen bestookt in buurland Eritrea.

Er komt maar weinig informatie uit het gebied en dat maakt het lastig om in te schatten hoe de strijd verloopt. De Ethiopische autoriteiten maakten woensdag bekend dat het leger onderweg is naar regiohoofdstad Mekelle. Ze stelden ook dat de "junta" van de TPLF bruggen heeft ontmanteld op de wegen naar die stad.