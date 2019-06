Regeringskandidaat wint verkiezing Mauritanië

Regeringskandidaat Mohamed Ould Ghazouani heeft zaterdag bij de presidentsverkiezing in Mauritanië een absolute meerderheid behaald met 51,5 procent van de stemmen. Dat meldt de Onafhankelijke Nationale Kiescommissie zondag nadat 96 procent van de stemmen zijn geteld. De opkomst was 62 procent.

De voormalig minister van Defensie, die vijf rivalen had, had zichzelf zondagochtend vroeg al tot winnaar uitgeroepen.

Zo’n 1,5 miljoen kiezers konden zaterdag de opvolger van president Mohamed Ould Abdel Aziz kiezen, die zich volgens de grondwet na twee termijnen niet meer kandidaat kon stellen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het door staatsgrepen geteisterde West-Afrikaanse land dat een gekozen president zijn mandaat voltooit en de macht kan overdragen aan zijn opvolger. Het land werd onafhankelijk van Frankrijk in 1960.