Regeringscoalitie verliest zwaar volgens polls

De regeringscoalitie in Duitsland van de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraten onder leiding van Martin Schulz heeft in de parlementsverkiezingen zondag zwaar verlies geleden.

Merkels CDU blijft volgens exitpolls de grootste, maar heeft 8 procent minder dan vier jaar terug. De CDU zou nu op een derde van de stemmen uitkomen. De SPD zakt volgens de opiniepeilers weg naar een historisch dieptepunt van een vijfde van de kiezers.

De partij heeft onmiddellijk laten weten geen Grote Coalitie met Merkel meer te willen en de oppositie in te gaan. Martin Schulz wil naar eigen zeggen oppositieleider worden. De SPD zou circa 55 parlementszetels moeten inleveren. De komende Bondsdag telt naar schatting 630 zetels. Het aantal staat in het Duitse kiesstelsel door de manier van zetelverdeling niet vooraf vast.

De rechts-populistische Alternative für Deutschland komt naar verwachting voor het eerst in de Duitse Tweede Kamer met ruim 13 procent van de stemmen. Dat is een hoger stemmenpercentage dan peilingen voor de verkiezingsdag aangaven (11 procent). Wanneer de einduitslagen, zoals vaak in Duitsland, overeenkomen met de exitpolls, dan kan de AfD op circa 87 parlementszetels rekenen.

De conservatief-liberale FDP (Freie Demokratische Partei) keert na vier jaar afwezigheid terug in de Bondsdag dankzij ruim 10 procent van de stemmen. De Groenen zouden op ruim 9 procent kunnen rekenen en de links-radicale Die Linke op bijna 9 procent.