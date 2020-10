Regering VS zet verkoopplannen F35 aan VAE door

De Amerikaanse regering zet de plannen door voor de verkoop van geavanceerde F35-straaljagers aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het Witte Huis heeft het Congres donderdag formeel op de hoogte gebracht van de plannen voor de levering van vijftig gevechtstoestellen.

Washington verkoopt normaal gesproken geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël. De VAE sloten onlangs een overeenkomst met Israël om hun onderlinge relatie te normaliseren. De VAE maakten de VS duidelijk dat het de toestellen wilde kopen in een aanloop naar dat akkoord.

Israël beschikt al wel over dat toestel. Dat land was lange tijd tegen de verkoop van de toestellen aan welk Arabisch land dan ook. Maar vorige week liet premier Benjamin Netanyahu weten dat hij de deal niet zou tegenhouden. Dat gebeurde nadat hij de verzekering van de VS had gekregen dat Israël een militair overwicht in de regio zou behouden.

De F35 staat ook bekend als de Joint Strike Fighter en is onder meer aan Nederland verkocht.