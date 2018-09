Regering VS wil maximaal 30.000 vluchtelingen

De regering-Trump is van plan in het fiscale jaar 2019 maximaal 30.000 vluchtelingen op te nemen. Dat is fors minder dan het limiet van 45.000 dat voor dit jaar is gesteld. En dat was al het geringste aantal sinds 1980. Het verscherpte quotum is tot groot ongenoegen van mensenrechtenorganisaties.

„Het voorgestelde vluchtelingenplafond van dit jaar moet in de context worden geplaatst van de vele andere vormen van bescherming en hulp die de Verenigde Staten bieden”, lichtte buitenlandminister Mike Pompeo het besluit toe. Hij noemt de Verenigde Staten „de meest genereuze natie ter wereld als het gaat om beschermende immigratie”.

Of het quotum ook gehaald wordt is nog maar de vraag. Naar verwachting laten de VS dit jaar ongeveer 22.000 vluchtelingen toe. Dat is bijna de helft van de nu gestelde grens van 45.000.