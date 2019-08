Regering VS dreigde Zweden om rapper

De Amerikaanse regering heeft Zweden onder druk gezet in de rechtszaak tegen rapper A$AP Rocky. CNN heeft een diplomatieke brief gepubliceerd waarin de presidentiële gezant voor gijzelingszaken Robert O’Brien dreigt met ‘negatieve consequenties’ als de zaak tegen de rapper niet snel wordt afgehandeld.

Welke maatregelen Washington zou nemen wordt niet duidelijk. Wel stelde O’Brien voor dat de rapper, wiens echte naam Rakim Mayers is, de uitspraak in een hotel zou mogen afwachten.

Uiteindelijk besloot de Zweedse rechter dat A$AP Rocky de uitspraak in vrijheid af mag wachten. Die vertrok daarop direct naar de Verenigde Staten, zo was ook te lezen in een tweet van Donald Trump. De president voegde eraan toe: „It was a Rocky Week, get home ASAP A$AP!”