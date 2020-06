‘Regering Trump wil 1 biljoen dollar in infrastructuur steken’

De Amerikaanse regering wil voor bijna 1 biljoen dollar, omgerekend bijna 900 miljard euro, aan financiering voor infrastructuur vrijmaken. Het plan moet helpen de zwaar door de coronacrisis getroffen economie in de VS weer op gang te brengen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Een officieel voorstel zou in de maak zijn.

In de voorlopige versie van het voorstel, dat wordt uitgewerkt door het ministerie van Transport, zal het meeste geld worden uitgetrokken voor infrastructuur als bruggen en wegen. Ook voor de aanleg van 5G-netwerken en breedbandverbindingen in landelijke gebieden wordt financiering vrijgemaakt, aldus Bloomberg.

Volgens de ingewijden wil de regering gebruikmaken van een bestaande wet die infrastructuur financiert en op 30 september afloopt. De regering van president Donald Trump zou dat als kans zien om een groter pakket er doorheen te krijgen.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden presenteerden eerder een plan om de komende vijf jaar 500 miljard dollar voor de Amerikaanse infrastructuur te regelen. Hoe lang het voorstel van de huidige regering voorziet in financiering, is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk hoe het Witte Huis het plan wil bekostigen.