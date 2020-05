‘Regering-Trump bespreekt nieuwe kernproef’

De regering-Trump heeft overlegd over het uitvoeren van een nieuwe kernproef. Dat schrijft The Washington Post zaterdag. De krant beroept zich op informatie van een hoge overheidsofficial en twee van diens ex-collega’s met kennis van zaken over deze bespreking.

Het zou voor het eerst sinds 1992 zijn dat de Verenigde Staten een atoombom tot ontploffing brengen. Dat zou mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de relatie met andere nucleaire mogendheden. Het druist in tegen het moratorium dat is ingesteld tegen deze tests en dat al decennia van kracht is. Noord-Korea houdt zich er voor zover bekend als enige niet aan.

De discussie over een Amerikaanse atoomproef kwam op gang tijdens een bijeenkomst van de leidinggevende personen van de nationale veiligheidsdiensten op 15 mei, als reactie op beschuldigingen dat Rusland en China op kleine schaal nucleaire proeven doen. Bewijs daarvoor is er echter niet en beide landen ontkennen ook.