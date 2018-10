Regering Syrië biedt deserteurs amnestie aan

De Syrische regering biedt alle mannen die de afgelopen jaren zijn gedeserteerd uit het leger amnestie aan. Syriërs die hun dienstplicht niet zijn nagekomen moeten zich binnen enkele maanden melden bij het leger. Degenen die in Syrië wonen, krijgen vier maanden de tijd. Syriërs in het buitenland hebben zes maanden.

In Syrië zijn alle mannen tussen de 18 en 42 jaar verplicht in het leger te dienen. Onder de Syrische krijgswet kunnen deserteurs lange gevangenisstraffen tegemoet zien. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zijn veel mensen op de vlucht geslagen. Anderen sloten zich aan bij rebellengroeperingen.

Volgens hulporganisaties is angst voor repercussies vanwege desertie een van de voornaamste redenen waarom vluchtelingen niet naar Syrië terugkeren.