Regering Suriname aan de slag met opkrikken economie

De Surinaamse regering kan aan de slag om Suriname uit het economische slop te halen en de armoede aan te pakken. Het parlement is zaterdagmorgen vroeg akkoord gegaan met maatregelen hiervoor. President Chan Santokhi benadrukte dat de regering bij het oplossen van de crisis de mensen met de zwakste schouders zo veel mogelijk wil ontzien.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning maakte bekend dat volgens de laatste berekeningen de totale staatsschuld van Suriname nu 4,1 miljard Amerikaanse Dollar (3,5 miljard euro) bedraagt. Begin augustus werd de schuld die de regering Bouterse achterliet nog geschat op 2,4 miljard Amerikaanse dollar. „Het is duidelijk dat er op zijn zachtst gezegd sprake is van een financieel wanbeleid in de afgelopen periode,” zei Santokhi.

Een belangrijke maatregel die de regering treft om meer inkomsten te krijgen is het afschaffen van de subsidie voor elektriciteit, water en openbaar vervoer. Daarnaast wil de regering aan de twee grote internationale goudmultinationals die in Suriname actief zijn, Newmont en Iamgold, vragen een financiële bijdrage te leveren. Ook komt er een tijdelijke solidariteitsheffing voor de mensen met hogere inkomens.

Om de pijn van de maatregelen te verzachten zullen de uitkeringen voor de oudedagsvoorziening, de kinderbijslag en de uitkering voor mensen met een beperking omhooggaan. Ook het vaststellen van maximumprijzen voor dertig belangrijke levensmiddelen moet helpen de financiële pijn voor de burger te verlichten. Tegelijkertijd wordt controle op ongeoorloofde prijsverhogingen verhoogd.

Een andere belangrijk besluit van de regering is om zo snel mogelijk een vaste en stabiele wisselkoers tot stand te brengen. Dit is belangrijk omdat Suriname graag buitenlandse investeerders wil aantrekken. En dat lukt het best als de economie stabiel en gezond is.