Regering Polen op omvallen na verdeeldheid over dierenwet

De Poolse regeringscoalitie staat op het punt van klappen. Het twistpunt is een nieuwe controversiële dierenrechtenwet. Volgens de een is de regering al uit elkaar. De ander stelt dat de leiders van de rechtse coalitie nog proberen om toenadering te zoeken.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een wetsvoorstel behandeld dat het fokken van dieren voor bont verbiedt en ook de export van koosjer en halalvlees aan banden legt. De wet is opgesteld door de grootste partij PiS, maar haar twee kleine regeringspartners stemden tegen. Gevreesd wordt dat de maatregel Polen veel geld gaat kosten.

Met hulp van de oppositie is het wetsvoorstel alsnog aangenomen, maar aan de coalitie lijkt een einde gekomen. „Vanaf vandaag hebben we een minderheidsregering „, reageerde het belangrijk PiS-lid Marek Suski. Een woordvoerder van de partij wilde zover niet gaan en zei dat de partijleiders volgende week om de tafel gaan zitten om de toekomst van de regering te bespreken.

Nieuwe verkiezingen in Polen staan in principe pas in 2023 gepland. Mocht PiS eventueel alleen verder willen, dan heeft de partij 197 van de 460 zetels in het lagerhuis.