Regering Pennsylvania wil rechtszaak Trump van tafel

De regering van de Amerikaanse staat Pennsylvania zet de nodige stappen om een rechtszaak van president Donald Trump snel van tafel te krijgen. Trump wil met een kort geding tegenhouden dat de autoriteiten in Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat uitroepen. Kathy Boockvar, de minister van Binnenlandse Zaken van de cruciale swing state, stelde dinsdag dat Trumps zaak nergens op gebaseerd is en vroeg om een snelle uitspraak omdat zij de verkiezingsuitslag officieel wil maken.

In de zaak die de Trump-campagne maandag aanspande, stelde het team van de verliezende president dat er sprake was van stemfraude bij de verkiezingen. Het is een van de laatste mogelijkheden voor Trump en de Republikeinen om twijfel te zaaien over de uitslag van de presidentsverkiezingen van vorige week.

De meeste deskundigen op het gebied van electoraal recht stellen dat de claims van het team van Trump zinloos zijn. Volgens David Becker, de directeur en oprichter van het Centrum voor Verkiezingsinnovatie en -onderzoek, een apolitieke denktank, is het nooit eerder voorgekomen dat een rechtbank een staat tegenhield in het certificeren van een verkiezingsuitslag.

Dat het in dit geval gaat gebeuren, lijkt hem des te sterker omdat ambtenaren dit jaar de regels volgden die vorig jaar nog waren bepaald door het parlement van Pennsylvania, waarin de Republikeinen het voor het zeggen hebben. „Ze proberen alleen genoeg argwaan te zaaien om mensen de verkiezingsuitslag in twijfel te laten trekken”, zegt Becker over de Republikeinen.

Meerdere burgerrechtenorganisaties hebben dinsdag bij de rechtbank toestemming gevraagd om zich in de rechtszaak te mengen, waaronder organisaties die zich inspannen voor de rechten van raciale minderheden (NAACP), vrouwen (LWV) en burgers in het algemeen (Common Cause). „De Trump-campagne heeft een frontale aanval ingezet op het stemmen per post”, stellen de groepen in de stukken die ze gezamenlijk hebben ingediend. „Deze flagrante poging om honderdduizenden kiezers hun stem af te nemen moet worden afgewezen.”