Regering Pakistan bekritiseert doodvonnis oud-leider Musharraf

De Pakistaanse regering heeft kritiek geuit op het doodvonnis dat bij verstek is uitgesproken tegen oud-leider Pervez Musharraf. Minister Firdous Ashiq Awan (Informatie) meldt dat overheidsjuristen tekortkomingen hebben gevonden in de uitspraak. Die ging tegen het zere been van het machtige leger.

Musharraf kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht. Hij regeerde later als president en schortte in 2007 de grondwet op door de noodtoestand uit te roepen. Een speciaal gerechtshof oordeelde deze week dat de voormalige legerleider zich schuldig had gemaakt aan hoogverraad.

De regering lijkt nu de kant te kiezen van het leger, dat ook negatief reageerde op de veroordeling van Musharraf. Militairen zouden onthutst zijn door het vonnis. De 76-jarige Musharraf, die voor een medische behandeling in Dubai is, noemt de uitspraak politiek gemotiveerd. Hij gaat in hoger beroep.