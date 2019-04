Regering Mali stapt op, mogelijk om bloedbad

Bijna een maand na een slachtpartij in een Malinees dorp heeft de regering van het land zijn ontslag ingediend. President Ibrahim Boubacar Keita heeft het ontslag van de regering van premier Soumeylou Boubeye Maiga geaccepteerd.

Er is geen officiële reden voor het ontslag gegeven, maar er was sprake dat er een motie van wantrouwen tegen de regering zou worden ingediend. Tegenstanders verwijten de regering niet krachtdadig te hebben opgetreden voor en na de aanslag.

Bij de aanval op het dorp Ogossagou vielen 160 doden. Het was een van de bloedigste aanslagen in een gebied dat in toenemende mate te lijden heeft onder etnisch en jihadistisch geweld. Het dorp werd omsingeld door gewapende mannen, gekleed als de traditionele Donzo-krijgers die daarop de aanval uitvoerden.

Het dorp werd volledig verwoest. De slachtoffers zijn lid van de Fulani, een islamitisch nomadenvolk. Een dorpsbewoner zei dat de aanval het antwoord was op een aanslag een week eerder, waarbij 23 soldaten omkwamen en die werd opgeëist door al-Qaeda.

Het bloedbad vond plaats juist op het moment dat Mali wordt bezocht door een delegatie van de VN-veiligheidsraad om een oplossing te vinden voor de vele burgerdoden in het land.