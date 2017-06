Regering Macron gaat politiek opschonen

De Franse minister van Justitie, François Bayrou, presenteert donderdag een wetsontwerp dat het nationale bestuur moet gaan vrijwaren van onder meer vriendjespolitiek en het dienen van alleen eigenbelang. Het is het eerste wetsontwerp van de ruim twee weken oude regering van premier Edouard Philippe.

Met de wet over eerlijke en open politiek zonder bijbaantjes en gekonkel maakt het kabinet werk van het streven van president Emmanuel Macron de politiek op een moderne manier vorm te geven. Maar de feestelijke start van ‘het tijdperk Macron’ is de afgelopen dagen een beetje bedorven door het blad Le Canard enchaîné.

Le Canard meldde eind mei dat een minister en kopstuk van Macrons beweging De republiek op weg!, Richard Ferrand, in zijn jaren als baas van een verzekeringsbank in Bretagne (1993-2012) zijn vriendin Sandrine Doucen op onoorbare wijze zou hebben bevoordeeld. Ferrand is nu de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening. Hij hamert erop niets onwettigs te hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie in Brest heeft woensdag laten weten te bekijken of er een onderzoek naar Ferrands handelwijze komt.