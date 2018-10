Regering Macedonië steunt voorstel nieuwe naam

De Macedonische regering heeft een wetsvoorstel aangenomen om het kleine Balkanland om te dopen tot Noord-Macedonië. De prowesterse premier Zoran Zaev heeft echter een tweederdemeerderheid in het parlement nodig om de overeenkomst met Griekenland over de naamsverandering tot stand te brengen. Een week geleden mislukte een referendum over de nieuwe naam omdat de opkomst te laag was.

De naam Noord-Macedonië was de regering in juni overeengekomen met buurland Griekenland. Griekenland heeft zelf een regio met de naam Macedonië en stelt al meer dan een kwart eeuw naamsverandering als voorwaarde voor toetreding van zijn buur tot de militaire alliantie en de EU.

Tot nu toe hebben slechts 70 van de 120 parlementsleden zich voor de naamswijziging uitgesproken terwijl er 80 nodig zijn. De oppositie wijst de nieuwe staatsnaam fel van de hand, omdat zij van mening is dat de nationale identiteit van Macedonië hiermee is opgegeven. De oppositiepartijen hadden hun aanhang ook opgeroepen het referendum te boycotten.