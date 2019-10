Regering Libanon kondigt hervormingen aan

Na dagenlange massaprotesten tegen hoge werkloosheid, corruptie en belastingverhogingen heeft de Libanese regering maandag hervormingen aangekondigd. Met een reeks van maatregelen hoopt de regering de situatie te kalmeren.

Het kabinet stemde maandag in met een plan van premier Saad Hariri. De demonstraties hebben ervoor gezorgd dat de hervormingen waren goedgekeurd, zei Hariri na de kabinetsvergadering.

Volgens hem worden onder andere de salarissen van ministers en parlementsleden gehalveerd. Meerdere overheidsinstellingen moeten worden gesloten of samengevoegd. Verder komen er volgend jaar geen nieuwe belastingverhogingen, beloofde de minister-president.

Demonstranten in de hoofdstad Beiroet waren meteen al ontevreden over de aankondigingen van Hariri en eisten het ontslag van de regering. Ze riepen onder andere: „revolutie, revolutie”. Anderen riepen dat ze geen vertrouwen hebben in de regering. Vanwege de protesten waren veel winkels en banken in Beiroet maandag gesloten. Ook op dinsdag blijven de banken nog dicht.

De protesten begonnen op donderdag. De overheid had een belasting aangekondigd op het gebruik van communicatiemiddelen zoals WhatsApp. Demonstranten blokkeerden daarop wegen en staken barricades in brand. De regering trok de omstreden maatregel daarop schielijk in.