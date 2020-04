Regering Lesotho geeft premier ‘waardig’ afscheid

De coalitieregering van Lesotho is het met Zuid-Afrikaanse bemiddelaars en politieke partijen eens geworden over een ‘waardig’ afscheid voor premier Thomas Thabane. Dat is in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Thabane lag zwaar onder druk om op te stappen wegens een moordzaak, waarin hij en zijn huidige echtgenote van betrokkenheid worden verdacht. Beiden ontkennen dat.

Thabane, wiens ex-vrouw in 2017 voor haar huis werd doodgeschoten, had beloofd eind juli af te treden. De Zuid-Afrikaanse mediator Jeff Radebe zei echter tegen journalisten dat de premier met onmiddellijke ingang vertrekt en met pensioen gaat.