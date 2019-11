Regering Jemen tekent akkoord met rebellen

De internationaal erkende regering van Jemen heeft dinsdag met de zuidelijke separatisten een akkoord ondertekend over deling van de macht. Dat biedt hoop op beëindiging van de slepende burgeroorlog in het land. Saudi-Arabië speelde een bemiddelende rol bij de deal, waarover maandenlang is onderhandeld.

De speciale gezant van de VN Martin Griffiths feliciteerde beide partijen met dit resultaat. „De ondertekening van deze overeenkomst is een belangrijke stap voor onze gezamenlijke pogingen een vreedzame regeling te treffen voor het conflict in Jemen. Luisteren naar de belanghebbenden in het zuiden is gewichtig voor de politieke inspanningen vrede te brengen.”

„Dit verdrag zal het begin zijn van een nieuwe periode van stabiliteit in Jemen”, reageerde de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman bij het zetten van de handtekeningen in Riyad. „Het koninkrijk Saudi-Arabië staat jullie terzijde. Het is een heuglijke dag nu deze twee kampen tot elkaar zijn gekomen”.

Naar verluidt krijgt de Zuidelijke Overgangsraad (STC), die afscheiding nastreefde, een aantal ministerposten en keert de regering terug naar de zuidelijke havenstad Aden. De komende maanden wordt een kabinet gevormd met vertegenwoordigers uit zowel het noorden als het zuiden. De separatistische milities worden ingepast in de reguliere legereenheden.

In augustus veroverden STC-eenheden Aden, met steun van de Verenigde Arabische Emiraten. Daardoor ontstond nog een nieuw front in de al jaren durende oorlog. De Jemenitische regering was in Aden neergestreken na uit de hoofdstad Sanaa te zijn verdreven door Houthi-rebellen, die met hulp van Iran grote delen van het noordwesten van Jemen controleren. Voor de inval in Aden streed de STC nog met de regering tegen de Houthi’s.