‘Regering Jemen sluit deal met rebellen Aden’

De zuidelijke separatisten in Jemen hebben een principeakkoord gesloten met de regering van president Hadi. Dat moet een einde maken aan het conflict tussen die twee partijen, dat eerder dit jaar volledig escaleerde. Toen liepen de separatisten de tijdelijke hoofdstad Aden onder de voet.

Bronnen uit beide kampen bevestigden dat er een deal ligt. Dat zou betekenen dat de regering kan terugkeren naar Aden. De separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC) zou de controle krijgen over een aantal ministeries. Het akkoord moet volgens een STC-functionaris binnen enkele dagen worden ondertekend door beide partijen.

De door Saudi-Arabië gesteunde regering en de separatisten werkten voorheen samen. Ze hadden een gezamenlijke vijand in de Houthi-rebellen, die in 2014 hoofdstad Sanaa veroverden. Daardoor moest de regering verhuizen naar havenstad Aden, waar ze dit jaar ook weer werd verdreven, toen ze in conflict raakte met haar voormalige bondgenoten.

Het akkoord zou tot stand zijn gekomen na bemiddeling door Saudi-Arabië.