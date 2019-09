Regering Italië wordt donderdag beëdigd

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn regering rond. Het nieuwe kabinet moet donderdagochtend om 10.00 uur worden beëdigd in het presidentieel paleis, zegt een woordvoerder van president Sergio Mattarella.

Conte komt aan het hoofd te staan van een regering die bestaat uit protestpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD). Die coalitie staan nog wel twee vertrouwensstemmingen te wachten in de Italiaanse Eerste en Tweede Kamer.

De premier gaf eerder al leiding aan een regering met M5S en de rechts-populistische Lega van Matteo Salvini. Die stond er goed voor in de peilingen en beëindigde de samenwerking, in de hoop zo nieuwe verkiezingen uit te lokken.

Salvini moest echter toezien hoe zijn coalitiepartner M5S ging onderhandelen met de PD. Die twee partijen rolden eerder nog vechtend over straat, maar wisten toch een deal te sluiten. De samenwerking is deze week ook goedgekeurd door leden van de protestpartij, die zich daar via internet over mochten uitspreken.