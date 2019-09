Regering Italië op handen na stemming M5S

Leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) hebben dinsdag in een online stemming voor een samenwerking met de Democratische Partij (DP) gestemd. Premier Giuseppe Conte had hen daartoe opgeroepen, in de hoop een nieuwe regeringscoalitie te kunnen vormen. Maar liefst 79,3 procent stemde voor, de rest van de leden was tegen.

De M5S en de DP, die altijd lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan, onthulden al een gezamenlijk beleidsprogramma. Conte wil woensdag zijn nieuwe regering presenteren.

De voormalige regeringspartij Lega had het kabinet laten vallen in de hoop op nieuwe verkiezingen. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van Lega staat er goed voor in de peilingen en hoopte een grotere meerderheid te krijgen. Een samenwerking tussen DP en M5S zou die stembusgang voorkomen, en dat is nu gelukt.

In het beleidsprogramma van de twee partijen staat onder meer de introductie van een minimumloon. Ook willen ze meer geld uittrekken voor onderwijs.