Regering Italië bevreesd voor uitkomst regioverkiezingen

De Italiaanse conservatieve populist en oppositieleider Matteo Salvini lijkt zijn politieke rivalen zondag in twee regionale verkiezingen te verslaan. Opiniepeilingen geven aan dat hij waarschijnlijk wint in de regio’s Emilia-Romagna in het noorden en Calabrië in het zuiden.

Het zou een zware klap zijn voor de gammele regering van de partijloze premier Giuseppe Conte. Conte regeert met de ruim 10 jaar oude protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) en de sociaaldemocraten van de PD (Democratische Partij).

Conte regeerde eerst met Salvini in een coalitie met de Vijfsterrenbeweging, maar afgelopen zomer is Salvini afgehaakt. Hij dacht dat er dan nieuwe verkiezingen kwamen, maar dat gunden zijn belangrijkste tegenstanders hem niet. Sindsdien regeren M5D en PD ongemakkelijk samen.

Een nederlaag voor de PD in Emilia- Romagna zou extra hard aankomen, omdat ‘de rode regio’ al tientallen jaren als links bolwerk geldt. De sociaaldemocraten zouden dit ‘erfgoed’ kwijtraken aan de rechtse populist Salvini. Die heeft jarenlang op Italianen uit het zuiden gescholden, maar hij zou nu zelfs in Calabrië populair zijn. Zijn politieke tegenstanders zijn bang dat Salvini overal kan winnen als hem dat in deze twee regio’s lukt.