Regering Israël betrekt atoombunker in strijd tegen coronavirus

CORONAVIRUS

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische regering neemt zijn toevlucht tot een atoombunker in de strijd tegen het coronavirus. De bunker is tien jaar geleden gebouwd om bescherming te bieden tegen eventuele aanvallen met atoomwapens en raketten.

Het bouwwerk, dat strategisch is gelegen in de heuvels rond Jeruzalem, gaat fungeren als het nationaal coördinatiecentrum in de strijd tegen het virus. Het complex is bereikbaar via een tunnel vanuit het regeringsgebouw en is ook makkelijk te bereiken vanuit Tel Aviv. De bunker telt naast een aantal woonvertrekken ook werkruimtes voor de regering.

Minister van Energiezaken Yuval Steinitz maakte eerder in een interview met een radiozender nog de grap dat de bunker niet relevant is. "Hij beschermt wel tegen bommen, maar niet tegen microben," zei Steinitz.

Een anonieme regeringswoordvoerder probeerde de maatregel te bagatelliseren en angst weg te nemen door te stellen dat er geen gevaar is voor een aanval op Israël. De bunker is volgens hem "gewoon een van de werkplekken van de regering die nodig is voor de controle, het toezicht en het bestrijden van het coronavirus."

In Israël zijn tot nu toe 2666 mensen besmet geraakt met het virus en acht mensen zijn erdoor overleden.