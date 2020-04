Regering Honduras zoekt land voor massagraven

De regering van Honduras heeft burgemeesters in het land opgedragen stukken grond aan te dragen die eventueel kunnen dienen als massagraf. De autoriteiten vrezen voor meer doden als gevolg van de coronapandemie.

„Lokale overheden moeten land vinden dat geschikt is voor massagraven voor het geval er massale begrafenissen nodig zijn doordat het aantal lijken de capaciteit overschrijdt”, stelden de autoriteiten in een verklaring.

Sinds 15 maart is in het Centraal-Amerikaanse land een avondklok ingesteld en moeten inwoners sociaal afstand te houden. In Honduras zijn 222 gevallen van het virus bekend en vijftien patiënten overleden.

President Juan Orlando Hernandez waarschuwde dat „dit pas het begin is” van de uitbraak in zijn land en dat de situatie op het punt staat „een stuk moeilijker” te worden.