Regering dreigt met afblazen brexitstemming

De Britse regering dreigt een stemming af te blazen die ze later op maandag wil houden over de brexitdeal van premier Boris Johnson. De woordvoerder van de premier zegt dat de motie wordt ingetrokken als parlementariërs weer amendementen indienen die de stemming „zinloos” maken.

Door zo’n amendement ging een cruciale stemming over de deal van Johnson zaterdag niet door. Parlementariërs besloten toen dat ze pas definitieve goedkeuring willen geven aan de overeenkomst met de EU als alle bijbehorende wetgeving is geïmplementeerd. Dat was tegen de zin van de regering, die de EU daardoor om uitstel van de brexitdeadline moest vragen.

De regering wil de stemming maandag herkansen. Lagerhuisvoorzitter John Bercow heeft het laatste woord over de vraag of dat mag. Britse media schrijven dat hij mogelijk zal weigeren omdat het parlement zich zaterdag ook al mocht buigen over een motie waarin goedkeuring werd gevraagd voor de deal van Johnson.

Johnson dreigt nu ook zelf de stekker uit de beoogde stemming te trekken. „De stemming gaat door als de voorzitter dat toestaat en als geen amendementen worden gekozen die de stemming zinloos maken”, zegt zijn woordvoerder. „Het is nutteloos om een zinloze stemming te houden. Dan trekt de regering de motie in.”